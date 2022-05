Sem Gustavo Gómez, Palmeiras tenta recuperar pontos diante do Juventude no Sul

Por Estadão - Estadão 5

Apontado como um dos grandes favoritos à conquista do título brasileiro deste ano, o Palmeiras ocupa um tímido nono lugar antes da disputa da sétima rodada. Para se colocar entre os primeiros é necessário ganhar pontos longe do Allianz Parque e o duelo deste sábado, ás 19 horas, em Caxias do Sul, é uma dessas oportunidades.

O Palmeiras tem dois resultados para recuperar, que fizeram o time do técnico Abel Ferreira deixar de somar cinco pontos em casa: a derrota por 3 a 2 para o Ceará e o empate por 1 a 1 com o Fluminense. Se tivesse vencido, estaria em primeiro lugar na tabela.

Para ir de encontro ao tempo perdido, Abel deverá colocar em campo o que tem de melhor a sua disposição. Uma ausência sentida será do zagueiro Gustavo Gómez, suspenso. Do meio de campo para frente, o treinador poderá contar com todos os seus titulares.

Com isso, uma escalação provável para iniciar em Caxias do Sul poderá formar com: Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Murilo e Jorge; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

