Volume de importações de produtos químicos cai 0,5% no 1º quadrimestre

As importações de produtos químicos movimentaram 17,1 milhões de toneladas nos quatro primeiros meses deste ano, volume 0,5% menor do que o observado no mesmo período do ano passado, informou a Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim).

De janeiro a abril de 2021, foram importados praticamente US$ 22,8 bilhões e exportados mais de US$ 5,5 bilhões em produtos químicos, aumentos de 48,7% e de 35,6%, respectivamente.

No acumulado dos últimos 12 meses, de maio de 2021 a abril de 2022, o déficit na balança comercial do setor foi de US$ 52 bilhões, maior valor em bases anualizadas em todo o histórico e que, até o final do ano, poderá superar US$ 55 bilhões.

Segundo a Abiquim, nas exportações do período verificou-se retração de 4,9% nas quantidades vendidas aos parceiros comerciais brasileiros, de 5,4 milhões de toneladas para 5 milhões de toneladas. O resultado só não foi pior devido aos aumentos nas remessas físicas de produtos orgânicos, em 7,2% e de resinas e elastômeros, em 25,5%.

No período, fertilizantes totalizaram US$ 6,7 bilhões, e seus intermediários US$ 9,2 bilhões. Deste modo, eles representaram até abril 40,2% do valor da pauta de exportação, fazendo essa retomada de importações de produtos para o agronegócio impulsionar o déficit comercial para o inédito valor de US$ 17,3 bilhões, um aumento de 53,5% na comparação com o resultado de igual período em 2021. No período houve aumento de 133,8% nos preços dos fertilizantes e seus intermediários e de 25,3% em defensivos agrícolas.

