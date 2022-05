Bolsas da Europa fecham em alta, com recuperação e após China cortar juros

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Os mercados acionários da Europa fecharam com sinal positivo, nesta sexta-feira, 20. O fato de que o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) cortou juros para estimular a economia da potência asiática agradou investidores, abrindo espaço para uma recuperação após perdas recentes no continente. Houve, porém, um dado fraco da zona do euro, com a confiança do consumidor melhorando um pouco na preliminar de maio, mas ainda em nível bastante negativo.

Continua depois da publicidade

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,73%, em 431,10 pontos. Na comparação semanal, ele recuou 0,55%.

O PBoC decidiu reduzir sua taxa de juros de referência para empréstimos de longo prazo. A chamada LRP de cinco anos foi de 4,60% a 4,45%. Isso apoiou as bolsas europeias desde o início do dia, já que melhores perspectivas para a economia da China são benéficas para países exportadores da região, por exemplo.

Advertisement

Além disso, o dia foi de recuperação após perdas recentes, com temores como a inflação persistentemente alta e a guerra na Ucrânia e seus efeitos. Entre os dirigentes do Banco Central Europeu (BCE), continuavam a haver declarações sinalizando alta de juros em breve, provavelmente em julho, entre elas do membro do conselho do BCE e presidente do Bundesbank, Joachim Nagel.

Continua depois da publicidade

Na agenda de indicadores, as vendas no varejo do Reino Unido cresceram 1,4% em abril ante março, o que contrariou a previsão de queda de 0,3% dos analistas.

Na Alemanha, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) subiu 33,5% em abril, na comparação anual, em nível recorde. Já a confiança do consumidor da zona do euro avançou de -22,0 em abril a -21,1 na preliminar de maio, ante previsão de -21,5 dos analistas.

A Capital Economics avaliou que o dado da zona do euro continua a mostrar fraqueza no consumo e a consultoria acredita que haverá contração econômica no segundo trimestre na região da moeda comum. O dado divulgado mais para o fim do pregão local, porém, não impediu os ganhos no dia nesta sexta-feira.

Continua depois da publicidade

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 1,19%, em 7.389,98 pontos. Na comparação semanal, ele caiu 0,38%.

O índice DAX, da Bolsa de Frankfurt, registrou ganho de 0,72%, a 13.981,91 pontos, com baixa de 0,33% na semana.

Em Paris, o índice CAC 40 avançou 0,20%, a 6.285,24 pontos. Na semana, porém, o índice francês recuou 1,22%.

Na Bolsa de Milão, o índice FTSE MIB fechou em alta de 0,12%, em 24.095,00 pontos, com ganho de 0,19% na semana.

Em Madri, o índice Ibex subiu 0,93%, a 8.484,50 pontos. Na semana, ele avançou 1,76%.

Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 fechou em alta de 0,28%, em 5.921,16 pontos. Na comparação semanal, o índice teve ganho de 3,79%.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].