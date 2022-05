A voz de 'Bohemian Rhapsody' chega a SP

Por Estadão - Estadão 6

Não é exagero falar que a banda britânica de rock Queen viveu um dos maiores momentos de sua carreira no Brasil, quando seu líder Freddie Mercury regeu um coro de 300 mil pessoas no Rock In Rio de 1985 ao som da balada Love of My Life.

Por isso, o cantor canadense Marc Martel sabe da importância de apresentar, acompanhado de uma banda de cinco músicos, o show The Ultimate Queen Celebration por aqui.

“Estou pronto para esse momento! Pode vir!”, diz Martel ao Estadão. “A paixão dos brasileiros pela música ao vivo é lendária. Espero que o público não se decepcione.” O espetáculo passou antes passou pela Argentina, pelo Chile e Peru.

No roteiro estão sucessos como We Will Rock You, We Are the Champions, Another One Bites the Dust e Under Pressure. Além das músicas do Queen, Martel interpreta, sozinho ao piano, Ave Maria e a ária Nessun Dorma. O cantor justifica a licença poética.

“Como fã de tantos estilos diferentes de música, não há como dizer qual direção Freddie teria tomado. Eu gosto de oferecer ao público pelo menos uma música que o Queen nunca gravou e cantá-la ao estilo de Freddie.”

Martel interpretou músicas no filme Bohemian Rhapsody (2018), que conta a trajetória da banda. Antes, ele havia participado do projeto-tributo ao grupo The Queen Extravaganza, ao lado do baterista original do Queen, Roger Taylor, além de comandar sua banda de rock cristão.

Serviço:

Dom. (22), 20h. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 200/R$ 380. bit.ly/marc-martel

Danilo CASALETTI, especial para o Estadão

