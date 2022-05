Grêmio empata com Criciúma, soma 3º jogo sem ganhar e pressão aumenta na Série B

Por Estadão - Estadão 5

O Grêmio chegou ao terceiro jogo sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, na fria noite desta quinta-feira, com empate com o Criciúma, por 0 a 0, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela oitava rodada. O time deixou o gramado sob vaias e xingamentos.

São dois empates e uma derrota nos últimos três jogos, retrospecto que mantém o Grêmio fora do G-4 – grupo de acesso: é o sexto colocado, com 12 pontos. Não obstante a isso, o futebol apresentado também é preocupante, principalmente pelo clube ter um dos maiores orçamentos da competição. Já o Criciúma chegou ao segundo jogo sem derrota e segue com distância considerável da zona de rebaixamento: é o sétimo, com dez pontos.

Com bola rolando, o Grêmio encontrou dificuldades na criação das jogadas, contudo, ainda assim conseguiu ter as principais chances de abrir o placar. Tanto é que o destaque acabou sendo o goleiro Gustavo, do Criciúma, com defesas importantes.

O Criciúma assustou apenas uma vez, aos 15 minutos, quando Rafael Bilu chutou cruzado, a bola atravessou a área e quase encontrou o atacante Hygor. Ele se atirou para alcançar a bola, mas não conseguiu, desperdiçando ataque promissor dos visitantes.

Daí em diante, o Grêmio apostou nas jogadas pelo lado direito com Rodrigues e Gabriel Teixeira e colocou a defesa do Criciúma para trabalhar. Aos 30 minutos, Diego Souza chutou de longe e Gustavo espalmou. No rebote, Gabriel Teixeira finalizou forte, mas também parou no camisa 1.

No segundo tempo, o Grêmio seguiu apresentando limitação no ataque e, mesmo com mudanças, deixou o torcedor impaciente nas arquibancadas da Arena. O mesmo vale para o Criciúma, que foi ainda mais cauteloso e que em nenhum momento assustou o time gaúcho.

Demorou, mas aos 25 minutos o Grêmio voltou a ter chance de gol na partida. Nicolas fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Villasanti cabecear de peixinho, nas mãos do goleiro Gustavo, bem posicionado.

No final do jogo o Grêmio foi para o tudo ou nada e poderia ter feito o gol da vitória aos 35 minutos, quando Mateus Sarará encarou a marcação pela direita e cruzou para Gabriel Silva, que chutou no contrapé do goleiro, muito perto da trave. Aos 50, o jovem Elias perdeu boa chance de cabeça, mantendo o placar em igualdade.

O Grêmio volta a campo no domingo, dia 29 de maio, para enfrentar o Vila Nova, às 16 horas, no Serra Dourada, em Goiânia. Enquanto o Criciúma jogará na sexta-feira, dia 27, contra o Cruzeiro, às 21h30, no Heriberto Hulse, em Criciúma.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 0 CRICIÚMA

GRÊMIO – Brenno; Rodrigues (Campaz), Pedro Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Lucas Silva (Mateus Sarará), Villasanti (Fernando Henrique) e Bitello; Elkesson (Elias), Diego Souza e Gabriel Teixeira (Gabriel Silva). Técnico: Roger Machado.

CRICIÚMA – Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes; Léo Costa, Arílson e Felipe Matheus (Rômulo); Thiago Alagoano (Caio Dantas), Rafael Bilu (Eduardo Melo) e Hygor (Renan Bressan). Técnico: Cláudio Tencati.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (GO).

CARTÃO AMARELO – Lucas Silva (Grêmio); Gustavo, Fellipe Mateus, Caio Dantas e Hygor (Criciúma).

PÚBLICO – 9.798 pagantes (10.824 total).

RENDA – R$ 354.112,00.

LOCAL – Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Estadao Conteudo

