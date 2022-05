Vangelis, compositor da trilha de 'Carruagens de Fogo', morre aos 79 anos

Por Estadão - Estadão 5

Vangelis, o compositor grego que escreveu a inesquecível trilha sonora vencedora do Oscar para ‘Carruagens de Fogo’ e músicas para dezenas de outros filmes, documentários e séries de televisão, morreu aos 79 anos, informou o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis nesta quinta-feira, 19.

A mídia grega informou que Vangelis, cujo nome verdadeiro era Evangelos Odysseas Papathanassiou, morreu em um hospital francês na noite de terça-feira. “Vangelis Papathanassiou não está mais conosco”, tuitou Mitsotakis, chamando-o de “pioneiro do som eletrônico”, e afirmando que é uma “triste notícia para o mundo inteiro”.

Nascido em 29 de março de 1943 perto da cidade de Volos, na Grécia central, Vangelis começou a tocar piano aos 4 anos, embora não tenha recebido treinamento formal alegando que nunca aprendeu a ler notas. Aos 20 anos, Vangelis e três amigos formaram a banda Forminx em Atenas, que fez muito sucesso na Grécia. Depois que se desfez, ele escreveu partituras para vários filmes gregos e mais tarde foi membro fundador do Aphrodite’s Child, juntamente com outro músico grego internacionalmente famoso, Demis Roussos. Com sede em Paris, o grupo de rock progressivo produziu vários sucessos europeus, e seu álbum final “666”, lançado em 1972, continua sendo muito aclamado.

Aphrodite’s Child também se separou e Vangelis seguiu projetos solo. Em 1974, mudou-se para Londres, construiu seu próprio estúdio e colaborou com o vocalista do Yes, Jon Anderson, com quem gravou como Jon e Vangelis e teve vários sucessos importantes.

Sua grande chance veio com a trilha sonora de “Carruagens de Fogo”, que contou a história real de dois corredores britânicos competindo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1924 em Paris. Vangelis ganhou um dos quatro prêmios da Academia que o filme recebeu, incluindo melhor filme. Mais tarde, Vangelis escreveu músicas para “Blade Runner”de Ridley Scott e “1492: Conquista do Paraíso”, “Missing”, “Antarctica”, entre outros.

Vangelis recebeu muitos prêmios na Grécia, França e Estados Unidos. Pouco se sabia de sua vida pessoal, exceto que ele era um ávido pintor

