Nayeon, do Twice, anuncia primeiro trabalho solo

A cantora Nayeon, do grupo k-pop Twice, decidiu lançar a carreira solo dela. A informação foi publicada no perfil oficial da banda nas redes sociais.

Intitulado Im Nayeon, o mini álbum será lançado no dia 24 de junho.

Em abril, o Twice completou cinco anos de carreira, com celebrações no Japão.

Nayeon tem 26 anos e iniciou a carreira em 2010, participando de audições da JYP Entertainment. Ela já esteve em séries de televisão, como Dream High 2.

A cantora foi escolhida para o Twice depois do reality show Sixteen, da Mnet.

