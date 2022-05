Santos bate La Calera com gol aos 57 do 2º tempo e lidera chave na Sul-Americana

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

O Santos acertou quatro bolas na trave, e foi no último lance que ganhou o jogo do Unión La Calera, na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro. Lucas Barbosa fez aos 57 minutos o gol que coloca o time na liderança do grupo C da Copa Sul-Americana, com 10 pontos, e perto das oitavas de final. Se vencer o Banfield, terça-feira, se garante. O jogo terminou em grande confusão, com os jogadores se agredindo.

Continua depois da publicidade

A boa notícia para o Santos no jogo desta quarta-feira foi Ricardo Goulart. Desta vez, o meia fez uma excelente partida. Movimentou-se, deu bons passes, chegou na área adversária para concluir. Foi um jogador bastante participativo, diferente daquele que se via desde que chegou à Vila Belmiro.

Foi ele, Goulart, que teve a primeira chance do Santos, logo a 1 minuto. Numa jogada iniciada por Rwan, ele tocou para Marcos Leonardo, que foi ao fundo e devolveu na entrada da pequena área. Mas, atrapalhado pelo marcador, acabou chutando no travessão.

Advertisement

Aos 29, no primeiro contra-ataque que o Santos encaixou, o meia bateu forte da grande área, mas a bola bateu no rosto do zagueiro Pedro Henrique e saiu para escanteio.

Continua depois da publicidade

Quem também se destacou na etapa inicial foi o garoto Rwan. Ele foi bastante acionado nos primeiros 20 minutos, fez boas jogadas, sofreu várias faltas e teve uma boa oportunidade para marcar. Depois, passou a ser menos lançado e caiu de produção.

O Santos dominou a etapa. Controlou bem o jogo, neutralizou o contra-ataques do Unión La Calera, mas faltou ser mais incisivo e competente nas finalizações. E os chilenos, que só concluíram duas vezes, ainda reclamaram de um gol mal anulado, em lance que a arbitragem marcou erradamente impedimento de Sáez – nessa fase da Sul-Americana não há árbitro de vídeo.

A segunda etapa começou como a primeira: com o Santos mandando uma bola na trave, desta vez com a colaboração do zagueiro do time chileno Pedro Henrique, que tocou contra o próprio gol. Isso foi aos 2 minutos. Na sequência do lance, Rwan errou o gol por pouco. Aos 4, a terceira bola na trave, em cabeçada de Ricardo Goulart.

Continua depois da publicidade

Também como no primeiro tempo, o Santos teve bom volume de jogo até os 25 minutos, mas depois caiu de rendimento, mesmo com o técnico Fabián Bustos fazendo várias alterações.

Apesar da necessidade da vitória, do esforço dos jogadores e do apoio da torcida, o Santos não conseguia furar o bloqueio armado pelos chilenos. Errava muitos passes, concluía pouco contra o gol de Arce, mas também não tinha sorte. Quase ao final, Lucas Barbosa acertou uma bomba no travessão.

Aí veio a confusão. Depois de um desentendimento entre jogadores, com Léo Baptistão indo para cima de Ramírez (os dois foram expulsos), muito empurra-empurra e simulação de agressão. O jogo já estava aos 57 minutos e ainda deu tempo de Lucas Barbosa aproveitar um lance na área e salvar o Santos.

No outro jogo da noite pela Sul-Americana, o Cuiabá ganhou do River Plate, no Uruguai, por 2 a 1 em jogo de eliminados.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 0 UNIÓN CALERA

SANTOS – João Paulo; Auro (Lucas Barbosa), Bauermann, Kaiky e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Camacho (Rodrigo Fernández), Sandry e Ricardo Goulart (Léo Baptistão); Rwan, Marcos Leonardo (Angulo) e Lucas Braga.

Técnico: Fabián Bustos.

UNIÓN LA CALERA – Arce; Pedro Henrique, Vilches e Sanhueza; Oyanedel (Ramírez), Alarcón, Matías Fernández e Castellani (César Pérez); Orellana (Valencia), Sáez e Vidangossy (Rodríguez). Técnico: Frederico Vilar.

GOL – Lucas Barbosa, aos 57 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO: Jesus Valenzuela (VEN).

CARTÕES AMARELOS – Sanhueza, Vidangossy e Oyanedel (La Calera), Camacho, Lucas Braga, Léo Baptistão, João Paulo e Rodrigo Fernández (Santos).

CARTÕES VERMELHOS – Léo Baptistão e Ramírez.

PÚBLICO – 11.110 torcedores.

RENDA – R$ 277.552.50.

LOCAL – Vila Belmiro, em Santos.

Almir Leite

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].