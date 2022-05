Caso de varíola identificado em Massachusetts aumenta alerta sobre eventual surto

Por Estadão - Estadão 5

O estado americano de Massachusetts relatou nesta quarta-feira um caso raro de varíola em um homem que viajou recentemente para o Canadá, e as autoridades de saúde estão investigando se ele está conectado a pequenos surtos na Europa.

Monkeypox, ou varíola do macaco, é normalmente limitada à África, e casos raros nos EUA e em outros lugares geralmente estão ligados a viagens para lá. Um pequeno número de casos confirmados ou suspeitos foi relatado este mês no Reino Unido, Portugal e Espanha.

Geralmente, o processo começa com uma doença semelhante à gripe e inchaço dos gânglios linfáticos, seguido por uma erupção cutânea no rosto e no corpo. Fonte: Associated Press

