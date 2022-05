Preso suspeito de matar aluna da Unicamp a facadas no interior de SP

Por Estadão - Estadão 8

Foi preso nesta quarta-feira, 18, o homem suspeito de assassinar a facadas a estudante da Universidade de Estadual de Campinas (Unicamp) Mayara Roquetto Valentim, de 24 anos, no último domingo, 15, em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Michael Douglas da Silva, de 28 anos, estava escondido em um matagal, na Serra da Paulista, na mesma região em que a jovem foi assassinada com 28 facadas.

A prisão foi feita por agentes da Polícia Civil e do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) da Polícia Militar de Piracicaba. Michael Douglas estava com a prisão temporária decretada desde sábado, quando tentou assassinar outra mulher na pensão em que ele morava. Ele foi delegado para a Delegacia de Polícia do município.

A jovem, que estudava em Campinas e passava os fins de semana com a família, em São João da Boa Vista, saiu para caminhar no local conhecido como Vale dos Gnomos, na Serra da Paulista, e não retornou. Cães farejadores reconheceram vestígios de Michael no local em que o corpo da jovem foi encontrado, ainda no domingo.

Desde então, a polícia procurava o suspeito. De acordo com sua família, Michael Douglas sofre de esquizofrenia e vinha tomando medicamentos de uso controlado. A reportagem ainda não obteve contato com a defesa do suspeito.

José Maria Tomazela

Estadao Conteudo

