Shirley Miranda é a quinta eliminada do 'No Limite 2022'

A professora de educação física Shirley Miranda foi a quinta eliminada do reality “No Limite 2022”. Ela fazia parte da Tribo Lua e recebeu a maioria dos votos para deixar o programa nesta terça-feira, 17. Quando o nome dela foi anunciado pelo apresentador, Fernando Fernandes, Shirley agradeceu pela participação e pela parceria dos colegas com uma versão da música “Eu Amei Te Ver”, de Tiago Iorc. “Eu amei vocês, eu amei vocês”, cantou.

Ao final, ela também comentou que poderia ir além, mas acredita ter chegado longe no programa. A professora disse que descobriu a habilidade de “cozinhar com tão pouco para tanta gente”. “Creio que eu usei da criatividade para fazer o melhor que eu pude”, afirmou.

Shirley contou que, no início, ficou muito temerosa com aranhas e cobras, mas conseguiu vencer o medo ao longo da participação no reality. “Eu viveria tudo de novo”, revelou.

Dos cinco participantes eliminados do programa, quatro faziam parte do grupo de Shirley, a Tribo Lua. A Fernando, os integrantes contaram que acreditam que a sorte não esteja a favor da Tribo.

Após as derrotas, eles também acreditam que a convivência esteja abalada. “Ela está dividida desde o primeiro Portal e isso atrapalha muito porque a gente sempre acaba indo pressionado para as provas de imunidade com medo de perder mais um”, disse a policial Guza.

