Nelsinho Trad apresenta emenda para retomar gratuidade de despacho de bagagem

O líder do PSD no Senado, Nelsinho Trad (MS), apresentou um destaque nesta terça-feira, 17, para retomar no texto da MP do Voo Simples o despacho gratuito de bagagem na aviação comercial. A gratuidade, aprovada pela Câmara dos Deputados, foi retirada do texto pelo relator da MP no Senado, o senador Carlos Viana (PL-MG). O parecer de Viana ainda não foi votado.

A medida começou a ser analisada pelo plenário do Senado. Viana propôs cinco alterações no texto aprovado pelos deputados. Se for chancelado dessa forma, a proposta terá de voltar para votação da Câmara, movimento que o governo tentava evitar.

Como mostrou o Broadcast, integrantes do Executivo buscavam barrar o retorno da MP à Câmara para que os deputados não voltem a inserir na medida o despacho gratuito de bagagem. O governo, no entanto, ainda pode enfrentar uma derrota no plenário do Senado, caso os senadores chancelem a proposta de Trad.

Amanda Pupo

Estadao Conteudo

