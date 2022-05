Governo de Cingapura compra ações da TOTVS e passa a deter 6,4% do capital social

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

A TOTVS informou que o governo de Cingapura passou a deter de forma isolada 4,912% do capital social da companhia, o que corresponde a 30.316.119 ações ordinárias. De acordo com o comunicado da empresa brasileira, a participação da GIC subiu para 6,426% do capital social da TOTVS.

Continua depois da publicidade

As ações estão em posse do GIC Private Limited, que representa o governo e a autoridade monetária do país asiático.

De acordo com a companhia de tecnologia, a representante do governo de Cingapura informou, por meio de correspondência, que a alienação da participação societária não tem o objetivo de alterar o controle acionário ou a estrutura administrativa da TOTVS.

Wladimir D’Andrade, especial para o Estadão

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].