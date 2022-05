Magazine Luiza: prejuízo ajustado é de R$ 98,8 mi no 1º trimestre

Por Estadão - Estadão 7

O Magazine Luiza apresentou um prejuízo líquido ajustado de R$ 98,8 milhões no primeiro trimestre de 2022. O resultado reverteu lucro líquido de R$ 81,5 milhões no mesmo período de 2021. Já o Ebitda ajustado foi de R$434,2 milhões, com alta de 1,7%

O prejuízo, segundo o release de resultados da companhia, foi influenciado principalmente pelo aumento das despesas financeiras no período. Já no Ebitda ajustado, a empresa explica que o crescimento das vendas, em conjunto com o aumento da margem bruta, contribuiu para a alta.

O diretor Financeiro do Magazine Luiza, Roberto Bellissimo, disse ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que, no trimestre, a diluição dessas despesas foi menor. “As despesas pesaram um pouco mais. Um pouco por causa da inflação, um pouco por causa do crescimento nas lojas físicas e categorias de duráveis que foi um pouco abaixo da inflação. Então, não diluímos no trimestre as despesas operacionais”, afirmou.

Esse é o motivo da leve queda de margem na linha do Ebitda. “A margem Ebitda ajustada foi de 5% no primeiro trimestre de 2022, praticamente estável comparada ao primeiro trimestre de 2021 (5,2%). Em março, a margem Ebitda ajustada já alcançou 6,1%, reflexo dos ajustes realizados com o objetivo de equilibrar vendas e rentabilidade”, escreve a companhia no balanço.

Rentabilidade

Por outro lado, a Margem Bruta, que mede a rentabilidade da companhia, cresceu 2,7 pontos porcentuais e foi a 27,8%. Aqui, Bellissimo explica que a companhia optou por repassar ao preço final o aumento de inflação de custo dos produtos e a alta da taxa de juros.

Eduardo Galanternick, vice-presidente de Negócios do Magazine Luiza, destacou ainda que sempre que essa escolha é feita, abre-se mão de vendas, mas que a companhia busca o equilíbrio de crescimento com rentabilidade e, por isso, tomou essa decisão.

Vendas

As vendas totais da companhia atingiram R$ 14 bilhões nos primeiros três meses de 2022, crescendo 13% comparado ao mesmo período de 2021. O e-commerce cresceu 16% no trimestre e atingiu mais de R$10 bilhões em vendas. As vendas do marketplace superaram R$ 3,6 bilhões no trimestre, um crescimento de 50% comparado ao mesmo período do ano anterior, e representaram 36% das vendas online.

O marketplace conta com mais de 180 mil sellers e 64 milhões de ofertas disponíveis para venda. Em um ano, foram mais de 100 mil novos sellers na plataforma, informa o Magazine Luiza.

Nas lojas físicas, as vendas foram de R$ 4 bilhões no trimestre, 6% maior que em 2021. “A tendência de vendas vista em janeiro e fevereiro foi significativamente melhor que no final de 2021 e, em março, o crescimento acelerou ajudado parcialmente pela menor base de comparação”, diz a companhia.

Bellissimo afirmou que a companhia não dá “guidance” de seu desempenho futuro, mas que a perspectiva é de manter o crescimento com rentabilidade. Para o segundo trimestre, ele reitera a alavanca da Copa do Mundo próxima à Black Friday, o que pode puxar as vendas da empresa.

Fintech

O Magazine Luiza afirma que sua Fintech cresceu 89% no trimestre. Foram R$ 21 bilhões em TPV (Volume Total de Pagamentos). “Destaque para o crescimento de 50% no TPV de cartão de crédito, que atingiu R$12 bilhões nos primeiros três meses do ano – são mais de 7 milhões cartões de crédito emitidos e R$ 19 bilhões em carteira de crédito”, afirma a companhia.

Na Luizacred, joint venture entre o Magazine Luiza e o Itaú, Bellissimo diz que crescimentos fortes como o apresentado no cartão de crédito leva a provisões maiores pelo critério do IFRS. “Sentimos um pouquinho de aumento de inadimplência. O NPL 90 subiu 1 ponto (porcentual) no trimestre: 5,6%, em dezembro, para 6,6%. Ou 1,6 ponto porcentual na comparação com março de 2021, mas ainda está muito abaixo de março de 2020, que era de 8,2%”, complementa.

Ele ressalta que a inadimplência aumentou no mercado como um todo em razão de inflação e alta de juros e que, no Magalu, o crescimento acelerado da carteira contribuiu para a alta do indicador. “Clientes novos, geralmente, são um pouco mais arriscados”.

Talita Nascimento

Estadao Conteudo

