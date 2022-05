Palmeiras treina com volta de Wesley e mira melhor campanha da Libertadores

Por Estadão - Estadão 5

Depois de vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0 e conseguir estabilidade no Brasileirão, o Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira, em treinamento marcado pela volta do atacante Wesley, recuperado após testar positivo para covid-19. Com o jovem no gramado, o técnico Abel Ferreira iniciou a preparação para o duelo com o Emelec, em jogo no qual o time tentará dar um passo importante para atingir seu novo objetivo: encerrar a fase de grupos da Libertadores como dono da melhor campanha.

Wesley foi diagnosticado com covid no início da semana passada. Por isso, ficou de fora tanto da vitória por 2 a 1 sobre a Juazeirense, pela Copa do Brasil, quanto do triunfo diante do Bragantino, no sábado. Novamente à disposição, ele treinou nesta segunda ao lado dos jogadores que não foram aproveitados na partida do final de semana.

Aqueles que atuaram por mais de 45 minutos fizeram apenas atividades regenerativas. O zagueiro Luan e o atacante Gabriel Veron, lesionados, trabalharam separadamente mais uma vez. Já o lateral-direito Mayke, substituído no segundo tempo contra o Bragantino, deu sequência ao processo de recuperação de uma tendinopatia do calcâneo na perna direita.

Apesar da classificação já garantida para as oitavas de final da Libertadores, Abel trabalha para montar o melhor time possível diante do Emelec, na quarta-feira, pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida está marcada para as 19 horas, no Allianz Parque.

Em caso de vitória, o Palmeiras, até agora com 100% de aproveitamento, atingiria a marca de 15 pontos dentro do Grupo A, no qual já garantiu também a liderança. Nesse cenário, entre todos os participantes, apenas Estudiantes, Flamengo e River Plate, todos com dez pontos, permaneceriam na briga pela melhor campanha. Se cada um deles empatar ou perder na penúltima rodada, a vitória sobre o Emelec já garante a conclusão do objetivo palmeirense.

