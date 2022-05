Suécia se junta à Finlândia e confirma que solicitará adesão à Otan

Por Estadão - Estadão 2

A primeira-ministra da Suécia, Magdalena Andersson, anunciou, nesta segunda-feira, 16, que o país se juntará à Finlândia e solicitará adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), na esteira da guerra decorrente da invasão russa da Ucrânia. “Informaremos à Otan que queremos nos tornar membros da aliança”, informou a premiê.

A mudança histórica encerra mais de 200 anos de neutralidade no país nórdico e provavelmente incomodará o presidente da Rússia, Vladimir Putin. O anúncio veio depois que um debate no Riksdagen, o Parlamento sueco, mostrou que há um grande apoio à adesão à Otan. Dos oito partidos no Legislativo, apenas duas legendas menores de esquerda se opuseram.

Neste domingo, 15, os social-democratas suecos romperam com a posição de longa data do partido de que a Suécia deve permanecer não alinhada, abrindo caminho para uma maioria clara para a adesão à Otan no parlamento.

A mudança na Suécia ocorreu depois que a vizinha Finlândia anunciou neste domingo que também buscaria se juntar à aliança de 30 países. Fonte: Associated Press.

