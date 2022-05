Índia manterá janela aberta para exportar trigo a países com déficit alimentar

Por Estadão - Estadão 8

O secretário de Comércio da Índia, B.V.R. Subrahmanyam, disse a repórteres hoje que o governo manterá uma janela aberta para exportar trigo para países com déficit alimentar, apesar das restrições anunciadas dois dias antes. O país também permitirá que empresas privadas cumpram compromissos anteriores de exportar quase 4,3 milhões de toneladas de trigo até julho. A Índia exportou 1 milhão de toneladas de trigo em abril.

Um aviso no diário do governo da Diretoria de Comércio Exterior disse na última sexta-feira (13) que um aumento nos preços globais do trigo estava ameaçando a segurança alimentar da Índia e de países vizinhos e vulneráveis. Um dos principais objetivos das restrições às exportações é controlar o aumento dos preços domésticos. Os preços globais do trigo subiram mais de 40% desde o início do ano.

Antes da guerra, a Ucrânia e a Rússia representavam um terço das exportações globais de trigo e cevada. Desde a invasão da Rússia em 24 de fevereiro, os portos da Ucrânia foram bloqueados e a infraestrutura civil e os silos de grãos foram destruídos. Ao mesmo tempo, a própria colheita de trigo da Índia sofreu com uma onda de calor recorde que está prejudicando a produção.

O secretário disse que a produção de trigo da Índia este ano caiu três milhões de toneladas em relação a 106 milhões de toneladas no ano passado. Os preços do trigo subiram de 20 a 40% na Índia. “O atual aumento dos preços parece ser uma reação de pânico, e não uma reação baseada em um colapso genuíno na oferta ou um repentino aumento da demanda”, disse Subrahmanyam.

(Com Associated Press)

