Governo da Finlândia finaliza relatório sobre inclusão do país à Otan

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O governo da Finlândia finalizou um relatório neste domingo que oficializa a intenção do país de se juntar à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O documento afirma que a decisão de se juntar à aliança militar se deu por conta das “mudanças no ambiente de segurança”, em que “compromissos internacionais” e “princípios da segurança europeia não impediram a guerra” no continente, segundo rascunho publicado há pouco no site do governo.

Continua depois da publicidade

O relatório, feito pela Comissão Ministerial de Política Externa e Segurança, será apresentado ainda hoje ao governo, em sessão plenária marcada para 11h00 (de Brasília, ou 17h00 do horário de Helsinque). Uma vez adotado, a versão final do documento será submetida ao Parlamento finlandês, de acordo com o Departamento de Comunicação presidencial.

Ontem, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, reforçou que haveria consequências à adesão da Finlândia à Otan. Entre os membros da aliança, apenas a Turquia se opõe à entrada do país nórdico.

Gabriel Caldeira

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].