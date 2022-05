EUA: ataque a tiros em supermercado deixa 10 mortos em Buffalo

Por Estadão - Estadão 3

Pelo menos dez pessoas foram mortas neste sábado após um homem armado abrir fogo em um supermercado de Buffalo, no Estado de Nova York. A informação foi divulgada pela polícia local e por autoridades do setor de segurança informadas sobre a investigação. O autor dos disparos estava armado com pelo menos um rifle e tinha um colete à prova de balas, segundo uma fonte.

A polícia de Buffalo informou que várias pessoas estavam feridas pelos disparos, ocorridos dentro do mercado Tops Friendly. O suspeito havia sido detido, segundo a polícia. Investigadores revisavam as contas do suspeito em mídias sociais por conteúdo que ele havia postado sobre ataques anteriores de extremistas com motivação racial, segundo uma fonte do setor de segurança. A loja fica em um bairro de maioria negra da cidade. Fonte: Dow Jones Newswires.

