Emirados Árabes Unidos indicam novo líder, meio-irmão do presidente anterior

Os Emirados Árabes Unidos nomearam Mohammed bin Zayed al Nahyan como novo presidente, após a morte de seu meio-irmão, Khalifa bin Zayed Al Nahyan. A mudança de comando deve ter pouco impacto político ou implicações econômicas para o país no curto prazo, já que o novo líder há anos estava envolvido na política doméstica e externa local, ao lado de outros poderosos irmãos e outros líderes da federação.

Sheikh Mohammed é considerado o principal responsável pela decisão dos Emirados Árabes Unidos de manterem relações diplomáticas com Israel e por seus esforços para fazer lobby com os EUA e outras nações a fim de conter o que consideram a política expansionista do Irã no Oriente Médio. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, os Emirados Árabes têm buscado um papel de neutralidade, condenando as ações russas, mas evitando implementar as sanções americanas e europeias, além de manter abertura para russos buscando refúgio ou mudar sua riqueza de endereço. Fonte: Dow Jones Newswires.

