São Paulo confirma venda de Tiago Volpi para o Toluca, do México

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

A passagem cheia de altos e baixos de Tiago Volpi pelo São Paulo finalmente chegou ao fim. Na manhã deste sábado, o time tricolor confirmou a venda do goleiro ao Toluca, do México. Volpi retorna ao futebol mexicano quase quatro anos depois, lugar onde virou ídolo atuando pelo Querétaro.

Continua depois da publicidade

A transferência do jogador acontece em definitivo e o clube brasileiro deverá receber cerca de R$7,5 milhões pela venda. Volpi foi elogiado por dirigentes do São Paulo. “Tiago Volpi é um atleta exemplar e um grande profissional. Ficar na história do São Paulo como campeão paulista foi um prêmio merecido”, disse o presidente Julio Casares.

Volpi chegou ao São Paulo por empréstimo para a disputa da temporada 2019 e, após um bom desempenho, na sequência foi adquirido em definitivo junto ao Querétaro. À época, desesperado para encontrar um substituto para Rogério Ceni, foram investidos R$ 21 milhões para trazê-lo. O vínculo do jogador com o clube paulista tinha duração até o fim de 2023.

Advertisement

A saída de Volpi também foi confirmada neste sábado pelo próprio goleiro. O desempenho do atleta começou a ser questionado nas temporadas seguintes, mas Volpi manteve a titularidade por três temporadas e acumulou 195 jogos pelo São Paulo. Ele conquistou o título paulista no último ano.

Continua depois da publicidade

“Agradeço ao São Paulo e à torcida tricolor do fundo do meu coração por tudo que me proporcionaram. Saio com a certeza de que fiz sempre o meu melhor. Não houve um dia nesses três anos e meio em que não entreguei o melhor de mim. Tive muito respeito, muito profissionalismo e muito carinho por essa instituição. Agora é hora de escrever uma nova história em um país que eu amo”, escreveu o goleiro em suas redes sociais.

Com a chegada de Jandrei para a temporada 2022, Volpi começou o ano revezando com o companheiro no Campeonato Paulista e atuou em alguns jogos da Sul-Americana, mas passou a ser reserva. Agora Rogério Ceni e companhia darão sequência ao plano de buscar um novo reserva para Jandrei. A vaga no momento é de Thiago Couto, que possui contrato até junho. O clube espera renovar com o goleiro de 23 anos.

Outra saída que pode ser confirmada em breve é a do atacante Marquinhos, que deve ser negociado com o Arsenal, da Inglaterra. A diretoria chegou a avisar Rogério Ceni para não relacionar o atleta para o duelo contra o Cuiabá. O time inglês vai desembolsar 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 18,4 milhões) pelo jogador de 19 anos.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].