Leipzig empata, mas vai para Liga dos Campeões; Halaand se despede do Borussia

A 34ª e última rodada do Campeonato Alemão aconteceu na manhã deste sábado e teve definições emocionantes na reta final. Mesmo com empate, o RB Leipzig garantiu a última vaga no G4 e irá para a próxima Liga dos Campeões. Na parte de baixo, o Stuttgart buscou uma virada nos acréscimos e ultrapassou o Hertha Berlin, se livrando do rebaixamento. O time de Berlin disputará a repescagem. O dia ainda teve a despedida de Haaland do Borussia e a confirmação das outras vagas europeias.

Campeão com sobras, o Bayern de Munique empatou por 2 a 2 com o Wolfsburg e termina o campeonato sem vencer nas últimas três rodadas, mas os 77 pontos do time confirmaram o título com certa antecedência. O Wolfsburg fica em 12º, com 42 pontos.

O Bayern foi ofensivo desde os primeiros minutos, como já era de se esperar, mas o Wolfsburg se segurou bem e conseguiu mandar uma bola na trave. O time visitante abriu o placar aos 17 minutos, com o zagueiro Stanisic de cabeça, após cobrança de escanteio de Kimmich na primeira trave. Musiala chegou a ampliar pouco tempo depois, mas teve o gol anulado pelo VAR.

Em mais uma assistência de Muller, a 18ª do alemão nesta edição do campeonato, Lewandowski subiu para cabecear e fazer 2 a 0, aos 40 minutos. O Wolfsburg prometeu que haveria jogo no segundo tempo e diminuiu o placar aos 44 minutos.Após cruzamento na área, Wind dominou e, sem deixar ela cair, finalizou no cantinho para diminuir para 2 a 1.

O empate não demorou para sair na segunda etapa. Em contra-ataque rápido, Micky cruzou fechado para Kruse completar para o fundo das redes e empatar o jogo aos 10 minutos. O jogo seguiu com boas chances, mas terminou 2 a 2. Com mais um gol neste sábado, Lewandowski levou mais um prêmio de artilheiro do Campeonato Alemão, com 35 gols.

BRIGA POR COMPETIÇÃO EUROPEIA

O Union Berlin fez bem seu dever de casa na rodada final diante do Bochum e venceu por 3 a 2, garantindo lugar na próxima edição da Liga Europa. O time da capital termina o campeonato em quinto, com 57 pontos, e só fica fora da Liga dos Campeões por um ponto. O saldo para o Bochum também é positivo, já que o time consegue se manter na elite após sua recente promoção.

O Freiburg deixou o campo diante do Bayer Leverkusen com uma derrota por 2 a 1, com gols também na reta final e destaque para boa atuação do brasileiro Paulinho. A derrota não permite que o Freiburg avance para a Liga dos Campeões, mas o time fica em sexto, com 55 pontos e vai para a Liga Europa. O Leverkusen tem 64 pontos e está em terceiro.

O Leipzig foi mais um que utilizou os acréscimos para evitar uma derrota na última rodada e buscou o empate por 1 a 1 com o rebaixado Arminia Bielefeld. O resultado mantém o Leipzig em quarto, com 58 pontos.

DESPEDIDA DE HAALAND E HERTHA PODE SER REBAIXADO

O norueguês Erling Haaland se despediu do Borussia Dortmund jogando neste sábado no Signal Iduna Park. Negociado com o Manchester City, o promissor atacante foi homenageado antes do início do confronto. O jogador marcou impressionantes 86 gols em 89 jogos durante sua passagem de dois anos e meio pelo time alemão.

Com a bola rolando, o tradicional Hertha Berlin saiu na frente Ishak Belfodil cobrando pênalti, mas Haaland, também de pênalti, empatou o duelo. A virada veio com gol de outro jovem promissor na reta final, Youssoufa Moukoko. Vice-líder e com a vitória por 2 a 1, o Borussia termina o campeonato com 69 pontos.

O gol sofrido no fim, combinado com a virada do Stuttgart sobre o Colônia nos minutos finais, coloca o Hertha Berlin na zona de rebaixamento, na 16ª colocação. Com isso, o clube precisará disputar a repescagem contra o terceiro time da segunda divisão para se salvar do rebaixamento. O adversário do Hertha no chamado playoff do rebaixamento será definido neste domingo.

O Stuttgart saiu atrás no placar contra o Colônia e conseguiu uma virada salvadora nos acréscimos do segundo tempo. A vitória por 2 a 1 salva o time de Estugarda do rebaixamento, ficando em 15º, com 33 pontos. Mesmo com a derrota, o Colônia fica em sétimo e vai para a Liga Conferência, com 52 pontos.

Confira os outros resultados da rodada:

Borussia Monchengladbach 5 x 1 Hoffenheim

Mainz 2 x 2 Eintracht Frankfurt

Augsburg 2 x 1 Greuther Furth

