Com gol de pênalti, Novorizontino vence a Ponte Preta e entra no G-4 da Série B

O Novorizontino está no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um duelo paulista, que abriu as disputas da sétima rodada na noite desta sexta-feira, visitou e venceu a Ponte Preta, pelo placar de 1 a 0, em pleno Estádio Moisés Lucarelli. O atacante Ronaldo foi o grande nome do jogo, já que saiu do banco de reservas no segundo tempo e logo que entrou, marcou o gol da vitória na cobrança de um pênalti.

Com a terceira vitória consecutiva, o Novorizontino foi aos 12 pontos e assumiu provisoriamente a terceira colocação, ficando atrás apenas de Bahia e Cruzeiro, ambos com 13. Já a Ponte Preta segue estacionada na parte intermediária da tabela com oito pontos e pode ver diminuir a sua gordura contra a zona de rebaixamento até o fim da rodada.

O primeiro tempo começou com muita correria para ambos os lados e pouca criação. Com muitos erros de passes e lançamentos longos, as duas equipes maltrataram a bola nos primeiros minutos. Tanto que a primeira chance de perigo só foi acontecer aos 28 minutos. Depois de uma cobrança de escanteio, a bola ficou livre na área e Jhonny tentou completar de peixinho, mas Caíque França fez uma boa defesa à queima roupa, salvando o que seria o primeiro gol do Novorizontino.

Pecando demais na criação, a Ponte Preta até tinha mais posse de bola, mas não conseguia converter isso em boas chances e tentou responder em contra-ataques rápidos. Mas, foi o Novorizontino que chegou com perigo mais uma vez. Aos 41 minutos, Douglas Baggio recebeu sozinho na área e bateu cruzado. Mas, bem colocado, Caíque França fez a defesa.

Na volta do intervalo, o time campineiro até melhorou um pouco e chegou bem em dois chutes de longa distância. Aos cinco minutos, Felipe Amaral arriscou da intermediária e obrigou Giovanni a fazer uma defesa em dois tempos. Já aos 14, Noberto bateu cruzado e Danilo Gomes se esticou inteiro pra chegar de carrinho, mas não alcançou a bola.

Do outro lado, o Novorizontino foi mais objetivo e na única chance que teve no segundo tempo, marcou o gol da vitória. Aos 30 minutos, o atacante Ronaldo que havia acabado de entrar, foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Ele mesmo foi para a cobrança e não desperdiçou.

Minutos depois, aos 42, o time visitante teve a chance de ampliar em mais uma cobrança de pênalti. Mas, desta vez, Romário cobrou e Caíque França fez a defesa caindo do lado direito.

Os times voltam a campo durante a próxima semana para a disputa da oitava rodada da Série B. Na terça-feira, o Novorizontino recebe o Sport, no estádio Jorge Ismael de Biasi, às 21h30. Já na sexta-feira, a Ponte Preta visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 1 NOVORIZONTINO

PONTE PRETA – Caíque França; Norberto, Thiago Oliveira, Fabrício e Jean Carlos (Igor Formiga); Felipe Amaral (Wallisson), Léo Naldi e Ramon Carvalho; Ramires (Gabriel Venâncio), Danilo Gomes (Leandrinho) e Douglas Santos (Fessin). Técnico: Hélio dos Anjos.

NOVORIZONTINO – Giovanni; Felipe Albuquerque (Felipe Rodrigues), Rodolfo Filemon, Ligger e Romário; Gustavo Bochecha, Jhony Douglas (Léo Baiano) e Diego Torres (Rômulo); Douglas Baggio, Welliton (Ronaldo) e Hélio (Hélio). Técnico: Allan Aal.

ÁRBITRO – Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS).

GOL – Ronaldo, pênalti, aos 30 minutos dos egundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Ramires, Felipe Amaral, Thiago Oliveira e Wallisson (Ponte Preta) e Léo Baiano, Rodolfo Filemon, Felipe Albuquerque e Jhony Douglas (Novorizontino).

PÚBLICO – 2.676 pagantes

RENDA – R$ 47.110,00.

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

