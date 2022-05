'Stranger Things': Trilha sonora da 4ª temporada vai ser dividida em dois volumes

Por Estadão - Estadão 7

A Legacy Recordings, uma divisão da Sony Music Entertainment, vai lançar a trilha sonora da quarta temporada de Stranger Things, Stranger Things: Soundtrack From The Netflix Series, Season 4, em dois volumes.

A quarta e penúltima temporada do sucesso da Netflix também séra dividida em dois volumes.

O volume um, tanto da série quanto da trilha sonora, será disponibilizado nas plataformas digitais no dia 27 de maio. Já o segundo volume, de ambas produções, chega no dia 1º de julho.

“Seis meses se passaram da batalha de Starcourt, que deixou um rastro de terror e destruição em Hawkins. Enquanto continuam a lidar com as consequências, o grupo de amigos se separa pela primeira vez – e navegar pelas complexidades da escola não torna as coisas mais fáceis”, adianta a sinope da quarta temporada.

O produto completo de Stranger Things: Soundtrack From The Netflix Series, Season 4 – incluindo os dois volumes -, estará disponível em versão física – CD e fita cassete – no dia 9 de setembro, nos Estados Unidos.

Edições digitais, CD e cassete podem ser pré-encomendados. Prensagens de vinil de dois LPs de 12″ do álbum estão programadas para serem lançadas ainda este ano, também nos Estados Unidos.

O álbum da trilha sonora é conceituado e produzido pelos irmãos Duffer e Nora Felder – esta última indicada aos prêmios Grammy e Emmy.

Nora atuou como supervisora musical de Stranger Things desde o início da série e foi indicada ao Grammy na categoria de Supervisão Musical, no primeiro ano da produção.

Lançado em 2017, Stranger Things: Music From The Netflix Original Series, é composto principalmente por sucessos da década de 1980 e faixas clássicas usadas nas duas primeiras temporadas da série.

O álbum estreou no Top 10 nos US Top Soundtracks da Billboard e foi indicado na categoria Melhor Trilha Sonora de Compilação para Mídia Visual no Grammy.

