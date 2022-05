Diesel sobe 3,3% na semana e atinge preço médio de R$ 6,85/l após alta da Petrobras

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O diesel teve aumento de 3,3% nos postos de abastecimento na semana de 8 a 14 de maio, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgados nesta sexta-feira, 13. O preço médio no País ficou em R$ 6,85 o litro, sendo o valor mais alto de R$ 8,30 e o mais baixo de R$ 5,49.

Continua depois da publicidade

O aumento reflete a alta de 8,9% no diesel anunciada pela Petrobras no início da semana, que mais uma vez provocou a reação do presidente Jair Bolsonaro contra a política de paridade de importação (PPI) da estatal. Por esta política, os preços nas refinarias da empresa acompanham a alta do petróleo no mercado internacional, acrescidos dos custos referentes à importação e à variação do câmbio.

A alta do combustível desagradou também os caminhoneiros, que voltaram a discutir uma paralisação nacional por causa de mais um reajuste no preço do diesel pela Petrobras, além da decisão do governo Bolsonaro de privatizar a companhia.

Advertisement

Nem a gasolina nem o Gás Natural Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, tiveram os preços alterados. A gasolina ficou com os preços praticamente estáveis na semana, com preço médio de R$ 7,29 o litro e o GLP caiu 0,15%, para um preço médio de R$ 112,93 o botijão de 13 quilos.

Continua depois da publicidade

Denise Luna

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].