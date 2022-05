Turquia não é favorável à entrada de Finlândia e Suécia na Otan, diz Erdogan

Por Estadão - Estadão 4

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou nesta sexta-feira, 13, que seu país “não é favorável” a que Finlândia e Suécia ingressem na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Com isso, ele indicou que a Turquia poderia usar seu status de membro da aliança militar para vetar as duas nações.

“Nós estamos acompanhando com cuidado os fatos envolvendo Suécia e Finlândia, mas não temos uma opinião favorável”, disse Erdogan a repórteres. Ele disse que a Suécia e outros países escandinavos supostamente apoiariam militantes curdos e outros considerados terroristas pela Turquia. Também acusou a Grécia, aliada da Otan, de usar a aliança contra a Turquia, dizendo que Ancara não quer repetir esse “erro”.

Erdogan não disse claramente que bloquearia qualquer tentativa de acesso dos dois países nórdicos, mas a Otan toma todas as decisões por consenso, portanto cada um dos 30 membros teria potencial poder de veto sobre novos integrantes. O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, já disse que, caso os dois países façam um pedido formal, seriam bem-vindos. Vários funcionários da Otan disseram que o procedimento para acesso poderia levar “algumas semanas”, embora possa levar cerca de seis meses para os membros ratificarem o protocolo de acesso. Fonte: Associated Press.

