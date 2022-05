Philippe Coutinho é contratado pelo Aston Villa por R$ 106 milhões até 2026

Por Estadão - Estadão 6

A carreira e trajetória de Philippe Coutinho continuará sendo trilhada na Inglaterra. Nesta quinta-feira, o Aston Villa anunciou que chegou a um acordo com o Barcelona e assinou um contrato em definitivo com o meia até 2026, no valor de 20 milhões de euros (cerca de R$ 106 milhões).

Coutinho chegou ao Aston Villa em janeiro, por empréstimo do Barcelona até o final da temporada, mas com opção de compra. Em suas primeiras partidas, o brasileiro teve um impacto imediato na equipe, inclusive estreando com gol no empate em 2 a 2 com o Manchester United. No total, atuou em 16 jogos, com quatro gols e três assistências no período.

“Esta é uma contratação brilhante para o Aston Villa. Ele é um profissional exemplar e seu impacto no grupo tem sido evidente desde que ingressou em janeiro”, afirmou Steven Gerrad, técnico do Aston Villa, em comunicado lançado pelo clube. “A maneira como ele se comporta dentro e fora de campo, faz com que ele também seja um modelo valioso para nossos jogadores mais jovens, que só se beneficiam da sua experiência”.

No anúncio oficial, o Aston Villa não revelou os valores da transação. No entanto, o Barcelona, que detinha os direitos do atleta, anunciou que os clubes chegaram a um acordo avaliado em 20 milhões de euros (106 milhões de reais). Além disso, o Barcelona manteve 50% dos direitos do meia, beneficiando-se em uma possível futura venda que o Villa venha a realizar.

Sem desempenhar seu melhor papel na Espanha e na Alemanha, a volta de Coutinho ao futebol inglês consolidou sua vaga na seleção brasileira. Para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul, em junho, Tite convocou o meia para sua lista de 27 jogadores.

