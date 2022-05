Festival Mita ocorre em SP neste final de semana; Gilberto Gil é destaque

Por Estadão - Estadão 1

A primeira edição do Festival Mita – Music Is The Answer chega neste final de semana em São Paulo e promete valorizar conexões com estilos que vão desde o hip-hop à música eletrônica. O evento ocorrerá nos dias 14 e 15 de maio na Spark Arena com abertura dos portões prevista para as 11h. Os ingressos estão à venda no site e em bilheteria oficial (endereço no final desta matéria) com preços que variam de R$ 375 a R$ 750.

A curadoria musical é assinada em parceria com a MangoLab, plataforma musical que também ficou responsável pela criação visual do projeto. O line-up mescla atrações nacionais e internacionais. Confira:

Sábado, 14 de maio

– 12h45 – Day convida Lucas Silveira.

– 13h35 – Xênia França.

– 14h25 – Black Alien.

– 15h20 – Luedji Luna.

– 16h15 – Marina Sena.

– 17h10 – Gilberto Gil in Concert.

– 18h35 – Tom Misch.

– 20h00 – Rüfüs du Sol.

Domingo, 15 de maio

– 12h00 – Jean Tassy.

– 12h45 – Coruja BC1 convida Larissa Luz.

– 13h35 – Letrux.

– 14h25 – Heavy Baile.

– 15h20 – Liniker.

– 16h15 – Marcelo D2.

– 17h10 – Two Door Cinema Club.

– 18h35 – Matuê.

– 20h00 – Gorillaz.

Serviço

Data dos shows: 14 e 15 de maio.

Abertura dos portões: 11h

Horário dos shows: a partir das 12h

Local: Spark Arena – Av. Manuel Bandeira, nº 360, Vila Leopoldina

Classificação etária: acima de 16 anos desacompanhado. De 5 a 15 anos é obrigatória a presença de um responsável legal.

Bilheteria oficial: Estádio do Morumbi – Avenida Giovanni Gronchi, 1866 – Bilheteria 5 (próximo ao portão 15), de terça a sábado das 10h às 17h.

Rio

Depois de São Paulo, o Festival Mita ocorre no Rio de Janeiro, nos dias 21 e 22 de maio.

