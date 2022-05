Líderes da Finlândia pedem adesão à Otan 'sem atrasos'

Por Estadão - Estadão 1

Advertisement

Advertisement

A inclusão “sem atraso” da Finlândia a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) recebeu apoio do presidente do país, Sauli Niinisto, e o primeiro-ministro, Sanna Harin, abrindo caminho para a aliança militar se expandir em meio à invasão da Rússia na Ucrânia.

Continua depois da publicidade

O movimento anunciado pelas duas autoridades oficializa a busca da Finlândia para se juntar à Otan, que dependeria apenas de ratificação dos países membros do grupo. Nação vizinha, a Suécia deve decidir neste mesmo sentido nos próximos dias. Moscou tem alertado sobre “repercussões militares e políticas” caso Suécia e Finlândia se juntarem à Otan.

Secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg disse que os países seriam bem-vindos caso quisessem se juntar à Otan. Oficialmente, o grupo diz que poderia finalizar a inclusão das nações do Leste Europeu em cerca de duas semanas. Fonte: Associated Press.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].