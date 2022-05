Governo espera nos próximos meses avançar com redução da TEC do Mercosul

Por Estadão - Estadão 7

O secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranys, disse que o Brasil espera avançar “nos próximos meses” com uma nova redução na Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul.

Como antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o governo planeja uma nova redução de 10% na taxa cobrada para compras de fora do bloco de forma unilateral, ou seja, sem o aval dos demais países do Mercosul.

Um primeiro corte foi feito no fim do ano passado, o que reduziu a TEC média de 12% para 10,8%.

“Redução da TEC é um movimento que vem sendo estudado no governo”, confirmou o secretário executivo adjunto da Camex, Leonardo Diniz.

Lorenna Rodrigues e Antonio Temóteo

Estadao Conteudo

