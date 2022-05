Irã detém dois europeus em meio a negociações por acordo nuclear

Por Estadão - Estadão 1

O Ministério de Inteligência do Irã informou nesta quarta-feira, 11, que deteve dois europeus, enquanto um enviado da União Europeia (UE) visita o país para tentar reavivar as paralisadas negociações sobre o acordo nuclear com potências mundiais.

O anúncio do ministério, durante a visita do enviado da UE Enrique Mora, ocorre quando Teerã já ameaça executar um pesquisador iraniano-sueco preso desde 2016, e outro cidadão iraniano enfrenta uma sentença de prisão perpétua na Suécia.

O Irã enfrenta acusações de que usa suas prisões como moeda de troca com o Ocidente. Teerã nega isso, embora as negociações em torno de seu acordo nuclear de 2015 tenham levado os americanos a serem libertados em uma troca. Enquanto isso, na quarta-feira, a Guarda Revolucionária do Irã teria atacado posições curdas no norte do Iraque. Fonte: Associated Press.

