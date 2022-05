Bono vai lançar 'Surrender', biografia em que destaca sua vida de ativista

Por Estadão - Estadão 9

Surrender, o livro de memórias de Bono, vocalista do U2, será lançado mundialmente em 1º de novembro, informou a editora Alfred A. Knopf. O contrato da edição foi assinado pela primeira vez em 2015, mas não divulgado oficialmente na época. No Brasil, o livro será lançado pela Editora Intrínseca.

“Quando comecei a escrever este livro, esperava detalhar o que antes apenas esboçava em músicas”, disse o cantor e ativista irlandês de 62 anos, nascido Paul David Hewson, em um comunicado. “Reunir as pessoas, os lugares e as possibilidades na minha vida. Surrender (Render-se) é uma palavra carregada de significado para mim. Crescer na Irlanda nos anos 1970 com os punhos para cima (musicalmente falando) não era um conceito natural. A palavra só surgiu depois de reunir meus pensamentos para o livro.”

Segundo o músico, a palavra tem múltiplos significados em sua vida. “Na banda, no meu casamento, na minha fé, na minha vida como ativista. A rendição é a história da falta de progresso de um peregrino, mas, claro, com uma boa quantidade de diversão ao longo do caminho.”

O subtítulo do livro é 40 Songs, One Story, uma referência à estrutura de Surrender: 40 capítulos, cada um com o nome de uma música do U2. Os muitos sucessos da banda incluem With Or Without You, Sunday Bloody Sunday e Where the Streets Have No Name.

Ucrânia

No domingo, dia 8, Bono fez um show surpresa em uma estação de metrô de Kiev, na Ucrânia. O artista elogiou a luta dos ucranianos pela “liberdade” e pediu que a paz chegue em breve. Da plataforma de uma estação de metrô, ele e o guitarrista The Edge apresentaram vários clássicos do grupo, como Sunday Bloody Sunday.

