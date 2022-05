Miami dá surra em Philadelphia e fica a uma vitória da final na Conferência Leste

Por Estadão - Estadão 9

O Miami Heat ficou a uma vitória das finais na Conferência Leste, nesta terça-feira, ao derrotar o Philadelphia 76ers, por 120 a 85, em seu ginásio, na quinta partida melhor de sete, a qual vence por 3 a 2.

Na história da principal liga de basquete dos Estados Unidos, a equipe que vence o quinto duelo das semifinais conquistou a vaga na decisão em 82% das vezes. As equipes voltam a se enfrentar, nesta quinta-feira, na Filadélfia.

Com 23 pontos, Jimmy Butler foi o cestinha do Miami e da partida. Max Strus colaborou com mais 19 pontos para o time da casa, enquanto Gabe Vincent marcou 15 e Victor Odalipo anotou outros 13.

Do lado do Philadelphia, Joel Embiid, com 17 pontos, teve o melhor desempenho, apesar de estar usando uma máscara por causa de uma fratura no rosto e sofrer com uma lesão em um dedo da mão. Ele foi seguido por James Harden (14) e Tíbias Herden (12).

