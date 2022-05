Em visita à Espanha, Fernández diz que tentará reeleição e busca investimentos em projetos de gás

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, afirmou nesta terça-feira, 10, que está “absolutamente” com as forças necessárias para terminar seu atual mandato e buscar a reeleição em 2023. Em entrevista à televisão espanhola RTVE, o argentino disse que está disposto a colocar o país “de pé”, e que irá fazê-lo. “Se há algo que nos acontece, aos peronistas, é que nunca desistimos”, afirmou Fernández.

Continua depois da publicidade

Em visita à Espanha, o líder disse que tratou com o presidente de governo do país, Pedro Sánchez sobre a possibilidade de a Argentina destinar gás liquefeito à nação europeia, em meio a crise de energia do continente. Segundo Fernández, um acordo é possível, e a distribuição seria feita da Espanha para o resto da Europa. “É um projeto que temos para os próximos três anos e somos nós que precisamos de financiamento. Temos uma parte com empresários locais e precisamos de um pouco mais de financiamento e a oportunidade”, afirmou o argentino.

Segundo ele, o país está desenvolvendo um primeiro gasoduto, que já começou a ser licitado. “Isso nos permitirá não ter que importar mais do que em outros lugares do mundo e fornecer autossuficiência”, disse. “Temos que construir um segundo gasoduto para construir uma planta de liquefação, ou seja, para converter gás natural em gás liquefeito. Isso leva três ou quatro anos, pelo menos”, apontou o presidente.

Advertisement

Sobre a agenda ibero-americana, Fernández afirmou que é necessário que “paremos de discutir o que as pessoas votam em cada país”. Segundo ele, “agora estamos em um ponto em que não temos que discutir no que as pessoas votam. Temos que discutir como nos unimos porque percebemos o que acontece com a América Latina quando estamos desunidos”.

Continua depois da publicidade

A viagem à Europa de Fernández contará ainda com parada na Alemanha, onde se encontrará com o chanceler federal, Olaz Scholz, e agenda na França, quando se reunirá com o presidente Emmanuel Macron.

Matheus Andrade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].