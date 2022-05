Qualicorp tem lucro líquido de R$ 74,1 milhões no 1º trimestre; queda de 35,3%

Por Estadão - Estadão 6

A Qualicorp reportou lucro líquido de R$ 74,1 milhões no primeiro trimestre de 2022, queda de 35,3% ante o mesmo período do ano passado. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado totalizou R$ 252,8 milhões, recuo de 9,2% na mesma base de comparação.

A receita líquida da companhia ficou em R$ 502,2 milhões no intervalo de janeiro a março, queda de 4% na comparação com igual intervalo de 2021.

Já a dívida líquida, por sua vez, caiu 7,7% para R$ 1,407 bilhão no período em comparação com o trimestre anterior. A alavancagem medida pela dívida líquida/Ebitda passou de 1,45 vez no quarto trimestre de 2021 para 1,37 vez no primeiro período deste ano.

O Retorno Sobre o Capital Investido (ROIC) teve uma variação negativa de 17,3 pontos porcentuais, para 30,8% no primeiro trimestre, na base anual. Já o portfólio de adesão médico-hospitalar caiu 3,4% em relação ao primeiro trimestre de 2021, com um total de 1,15 milhão de vidas no fim do período.

Camila Vech, especial para o Broadcast

Estadao Conteudo

