Aubameyang faz dois, Barcelona vence Celta Vigo e segue em 2º no Espanhol

Com dois gols de Aubameyang, o Barcelona conquistou a quarta vitória consecutiva no Campeonato Espanhol, ao derrotar o Celta Vigo por 3 a 1, no início da noite desta terça-feira, no Camp Nou, pela 36ª rodada, e praticamente assegurou a segunda colocação.

O triunfo deixou o Barcelona com 72 pontos, apenas atrás do Real Madrid, com 81. O Sevilla tem 65, seguido pelo Atlético de Madrid, com 64, ambos ainda não entraram em campo na rodada. O Celta, por outro lado, ficou estacionado na 11ª posição, com 43.

O duelo chegou a ser paralisado por alguns minutos para o atendimento do zagueiro Ronald Araújo. Após um choque de cabeça com Gabi, o atleta do Barcelona chegou a deixar o campo de ambulância após cair desacordado no gramado. O clube confirmou apenas que o atleta foi levado ao hospital para fazer mais exames.

O Celta começou pressionando o Barcelona, dando a entender que poderia surpreender. Mas o fôlego não durou por muito tempo. O time catalão equilibrou o duelo e aproveitou melhor as oportunidades para abrir o placar aos 29 minutos. Dembélé fez bela jogada pela direita, deixou os marcadores para trás e cruzou para Memphis bater de primeira e fazer 1 a 0.

O Celta respondeu com duas tentativas do brasileiro, ex-Internacional, Thiago Galhardo, mas não esperava contar com Ter Stegen em uma noite iluminada. O goleiro fez grandes defesas e deu total confiança para o Barcelona fazer o segundo, aos 40 minutos. Depay recebeu na esquerda e cruzou rasteiro. Néstor Araújo não conseguiu cortar e Aubameyang jogou para o fundo das redes.

O segundo tempo começou de forma eletrizante. Com apenas dois minutos, Dembélé avançou livre pela direita e cruzou para Aubameyang fazer mais um. No lance seguinte, o Celta enfim conseguiu diminuir. Após falha no sistema defensivo do Barcelona, Thiago Galhardo rolou para Aspas marcar.

Mas a reação chegou ao fim, quando Murillo foi expulso por falta em Depay. Sem pressa, o Barcelona diminuiu o ritmo, chegou a ter um gol anulado, marcado por Riqui Puig, e deixou o tempo passar para confirmar mais uma vitória no Campeonato Espanhol.

OUTROS JOGOS

Ainda nesta terça-feira, o Betis bateu o Valencia por 3 a 0, fora de casa, e segue sonhando com vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Agora com 61 pontos, contra 44 do seu adversário.

Já o Granada se afastou da zona de rebaixamento ao vencer o Athletic Bilbao por 1 a 0, chegando aos 37 pontos. O Mallorca, com 32, é o primeiro dentro do descenso.

