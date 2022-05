Vendas no varejo operam 3,5% abaixo do pico, alcançado em outubro de 2020

Por Estadão - Estadão 9

Após um aumento de 1,0% no volume vendido em março ante fevereiro, o varejo passou a operar 3,5% abaixo do pico, alcançado em outubro de 2020, dentro da série histórica da Pesquisa Mensal de Comércio, iniciada em 2000, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Já o varejo ampliado, que subiu 0,7% em março ante fevereiro, está em nível 4,5% aquém do ápice registrado em agosto de 2012.

A melhora no desempenho do varejo na passagem de fevereiro para março fez o volume de vendas ficar 2,6% acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia.

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, as vendas operam 1,7% acima do pré-pandemia.

Daniela Amorim

Estadao Conteudo

