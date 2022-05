'Existe potencial para uma volatilidade do crescimento global', diz Yellen

Por Estadão - Estadão 8

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, avalia que existe potencial para uma volatilidade contínua e desigual do crescimento global pela forma na qual os países continuam a lidar com a pandemia. Ainda assim, em discurso preparado para uma sessão no Comitê Bancário do Senado americano, a dirigente afirmou que o sistema financeiro dos EUA continuou a funcionar de forma ordenada, embora as avaliações de alguns ativos permaneçam altas em comparação com o histórico.

“A invasão não provocada da Ucrânia pela Rússia aumentou ainda mais a incerteza econômica”, avalia Yellen. Além disso, a secretária aponta uma série de ameaças ao sistema financeiro, incluindo mercados de financiamento por atacado de curto prazo, taxas de referência alternativas, cibersegurança, mercados de crédito corporativo e mercado imobiliário.

Sobre ativos digitais, Yellen reconhece as oportunidades de aumentarem inovação e eficiência, mas pondera os riscos ao sistema financeiro, apontando que maior regulação é necessária. “Estamos ansiosos para trabalhar com vocês para garantir que as stablecoins de pagamento e seus acordos sejam sujeitos a uma estrutura prudencial federal em uma base consistente e abrangente”, afirmou a dirigente.

Além disso, a secretária apontou que seu Departamento está trabalhando para garantir que as instituições financeiras entendam melhor os riscos relacionados ao clima. Para fazer face a estes riscos, há a recomendação de que reguladores construam sua capacidade e expandam seus esforços para lidar com os riscos relacionados ao clima, melhorar a disponibilidade de dados, aprimorar e padronizar as divulgações e avaliar e mitigar os riscos para a estabilidade financeira, aponta Yellen.

