Goleiro do Troyes pede para Neymar dizer canto do pênalti para 'orgulhar família'

Um bate-papo entre Jesus Moulin e Neymar aos 25 minutos do jogo entre Paris Saint-Germain e Troyes antes de uma cobrança de pênalti chamou a atenção no Campeonato Francês, no domingo. O brasileiro apareceu sorrindo no lance e a explicação do goleiro foi no mínimo curiosa: ele queria saber o canto onde o pênalti seria batido em um apelo para “orgulhar” sua família.

A dúvida que pairou após a revelação de Moulin é se realmente ele falou a verdade ou se estava tentando desestabilizar Neymar, com o Troyes já perdendo por 1 a 0 para o Paris Saint-Germain pela 36ª rodada do Francês.

“Fui até ele e disse: sabe que se eu defender o pênalti, virarei uma estrela?”, revelou, explicando o motivo de o brasileiro ter dado risada na conversa. “Pedi, por favor, me diga ao menos o lado que você vai bater. Minha mãe, meu pai, meus irmãos e minha mulher estão assistindo e gostaria que eles se orgulhassem de mim.”

O brasileiro parece não ter se comovido com o apelo. “Ele disse para eu adivinhar o canto”, seguiu Moulin. “Pedi de novo. Ele não quis dizer e fiquei no meio, mas ele bateu muito bem”, lamentou não ter defendido o goleiro.

Apesar de ter sofrido dois gols, incluindo o de pênalti, Moulin viu o Troyes reagir e buscar o empate no Parque dos Príncipes, em Paris, por 2 a 2, somando um importante ponto para abrir seis do playoff contra o rebaixamento. Com 37, a equipe praticamente se garantiu na elite francesa para a próxima temporada.

