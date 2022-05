Enzo Celulari homenageia Claudia Raia no Dia das Mães

Por Estadão - Estadão 8

Neste domingo, dia 8, Enzo Celulari usou as redes sociais para fazer uma homenagem à sua mãe, Claudia Raia. Ele compartilhou um álbum com registros ao lado da atriz. “Durante minha vida inteira, sempre me perguntaram como era ser filho da Claudia Raia, mas confesso que nunca dei muita importância para esse tipo de comentário, pois estava ocupado demais sendo filho da Maria Claudia”, escreveu, completando: “Maria Claudia é cafuné no pescoço, dengo 24/7, abraços intensos, longos e de perder o ar. Ser filho de Maria Claudia é ter tido a oportunidade de criar asas para voar e ter sempre um abrigo para voltar. Eu te amo, te admiro e tenho muito, mas muito orgulho em te ter como mãe.”

