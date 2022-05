Luciano elogia Fortaleza após empate e agradece Igor Gomes: 'Na crescente'

Por Estadão - Estadão 7

O empate por 1 a 1 com o Fortaleza, na Arena Castelão, manteve o São Paulo sem nenhuma vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, após três jogos como visitante. O cenário, segundo análise do atacante Luciano, autor do gol são-paulino neste domingo, não pode ser considerado dos piores diante de um adversário acostumado a dar trabalho para o time paulista, mesmo que no momento ocupe a lanterna do Brasileirão.

Nos encontros entre as duas equipes durante a temporada passada, o São Paulo não venceu nenhuma vez, com dois empates e duas derrotas. A pior memória foi vivida justamente no Castelão, em setembro, quando ocorreu a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil após uma derrota por 3 a 1 para o time cearense.

“A equipe deles tem bastante mérito, é uma grande equipe. Ano passado, se não me engano, a gente veio aqui e perdeu. Falei que a gente não podia perder. Hoje a gente produziu bastante, controlou o jogo, infelizmente tomamos o gol. A equipe deles é uma grande equipe, o campo é difícil”, avaliou o jogador em entrevista à beira do gramado.

Luciano marcou o gol do São Paulo aos 11 minutos do segundo tempo, inaugurando o placar, após receber um excelente passe de Igor Gomes, a quem fez questão de agradecer. “Agora é seguir no restante do campeonato, precisamos pontuar. Eu me cobro muito em fazer o facão, Igor Gomes achou um ótimo passe, está na crescente, quero agradecer ele”, comentou.

Pouco mais de dez minutos depois, Yagu Pikachu empatou para o Fortaleza. Assim, o time paulista saiu de campo na quinta colocação do Brasileirão, com oito pontos. O Fortaleza, por sua vez, ocupa a lanterna, com um ponto, ainda sem vencer.

