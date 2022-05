Thais Fersoza, Tatá Werneck, Xuxa e outras personalidades comemoram Dia das Mães

Por Estadão - Estadão 8

Neste domingo, 8, muitas personalidades aproveitaram a data para homenagear seus filhos nas redes sociais. O Dia das Mães no Instagram, por exemplo, foi recheado de amor, fotos e vídeos que revelam ao amor de atrizes, apresentadoras, cantoras e artistas em geral pelos seus pequenos.

“Amor de mãe. Um sentimento indescritível, incalculável que nos desafia e inspira a sermos melhores pelos filhos e para eles. Me sinto abençoada por ter recebido o presente de ser mãe de seres tão especiais, que me ensinam tanto todos os dias”, escreveu Gisele Bündchen, que é mãe de dois, Vivian e Benjamin Rein, frutos do relacionamento com o atleta Tom Brady.

A modelo também fez uma homenagem à própria mãe. “Parabéns a todas as mães! Mandando todo meu amor e minha reverência pra vocês e, em especial, para minha mãe, minha mulher maravilha, guerreira que criou com todo o seu amor e cuidado suas 6 filhas. Te amo mãe!”, concluiu.

A atriz e apresentadora Tatá Werneck publicou uma foto em que aparece abraçada com Clara Maria e declarou: “Não há nada no mundo que consiga explicar , não há ninguém comparável, não há sentimento maior, mais nobre e puro. Só uma mãe para entender o que outra mãe sente. Dia das mães também é dia das filhas. Porque graças a vc eu expandi minha capacidade de amar”, disse.

Outras personalidades publicaram no Instagram vídeos com os filhos, como as apresentadoras Thais Fersoza e Giovanna Ewbank. Confira:

A apresentadora Xuxa Meneghel decidiu prestar uma homenagem a todo mundo que, por causa da ausência, morte ou distância, não conseguiu desejar um feliz Dia das Mães neste domingo, 8.

