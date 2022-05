Bia Haddad supera Blinkova e fatura título do WTA 125 de Saint Malo

Por Estadão - Estadão 5

Beatriz Haddad Maia faturou, no domingo, o primeiro título simples na WTA de sua carreira. Bia superou a russa Anna Blinkova, 135º do ranking, por dois sets a zero, com parciais de 7-6(3) e 6/3, e faturou o WTA 125 de Saint Malo. Além da taça , a brasileira aumentou a invencibilidade sobre a rival, com o saldo de três triunfos consecutivos sobre Blinkova.

Com a conquista inédita na carreira, a número 1 do Brasil deu um salto no ranking da WTA, deixando o 65º posto para o 52º. A atual colocação no supera o 58º lugar, obtido em 2017, que era a melhora marca da carreira de Bia Haddad. Em 2019, a tenista chegou a ser suspensa por 10 meses por doping. Porém, provou a inocência comprovando que utilizou vitaminas manipuladas contaminadas.

Quarta cabeça de chave no torneio, Bia confirmou o favoritismo em solo francês. A brasileira teve de superar a australiana Maddison Inglis, a compatriota Laura Pigossi, a americana Claire Liu e a belga Maryna Zanevska na campanha do título. Esta foi a segunda final simples de Bia Haddad no circuito da WTA. Em 2017, ela caiu na final do WTA 250 de Seul, sendo superada pela letã Jelena Ostapenko.

Nas duplas, o desempenho é melhor, já que a brasileira soma três títulos, além de ter disputado a final do Aberto da Austrália deste ano ao lado da cazaque Anna Danilina. Na ocasião, a dupla acabou com o vice-campeonato, após ser superada pelas japonesas Shuko Aoyama e Ena Shibahara por dois sets a zero.

