Carlos Alcaraz atropela Zverev e conquista o Masters 1000 de Madri

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Com apenas 19 anos, o jovem Carlos Alcaraz quebrou a banca mais uma vez. O espanhol venceu com enorme tranquilidade ninguém menos do que Alexander Zverev, número 3 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 62 minutos de partida, e conquistou o Masters 100 de Madri.

Continua depois da publicidade

Campeão mais jovem do Masters 1000 de Madri, Alcaraz desbancou o número 1 Novak Djokovic e o astro Rafael Nadal antes de superar Zverev para conquistar o seu quinto título na carreira. O espanhol subiu também para a sexta colocação do ranking do ATP.

Alcaraz foi o único tenista a conseguir bater a dupla Nadal e Djokovic em um mesmo torneio no saibro. Além do Masters de Madri, ele já conquistou também o de Miami, além do ATP 500 de Barcelona, e o Rio Open, todos na temporada de 2022. Esta foi a primeira vez que venceu Zverev.

Advertisement

Alcaraz não teve dificuldade para passar por Zverev. O terceiro melhor tenista do mundo ainda tentou sair na frente com bons saques, mas acabou cometendo erros seguidos, o que facilitou ainda mais a vida do espanhol. Após fazer dez pontos seguidos, o espanhol acabou fechando o primeiro set em 6/3.

Continua depois da publicidade

No segundo set, o Alcaraz foi ainda mais devastador. No embalo da torcida, o espanhol deu um show com direito a lob e smash e não deixou Zverev esboçar qualquer tipo de reação. No fim, pôde comemorar mais um título aos 19 minutos.

No saibro, o espanhol tem mais dois torneios em maio, no saibro, para seguir sendo a grande sensação na temporada. Ele está confirmado no Masters de Roma e, na sequência, jogará em Roland Garros.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].