São Paulo renova contrato de Diego Costa e estende vínculo até o fim de 2024

Por Estadão - Estadão 6

O São Paulo anunciou, neste sábado, a renovação de contrato com o zagueiro Diego Costa, que assinou o novo acordo no CT da Barra Funda. Cria das categorias de base do clube, o jogador de 22 anos estendeu o vínculo até 31 de dezembro de 2024. Antes, o vencimento seria no dia 30 de abril de 2023.

“Em mais um importante trabalho do departamento de futebol, conseguimos renovar o contrato do Diego Costa, jovem talentoso e muito promissor. Desta maneira, vamos contar mais tempo com esse importante valor oriundo das nossas categorias de base”, afirmou o presidente são-paulino Julio Casares em entrevista ao site oficial do clube.

Diego Costa está no São Paulo desde 2015, quando tinha apenas 15 anos e chamou atenção após se destacar jogando pelo Grêmio Prudente. Campeão da Copinha em 2019, foi promovido ao elenco principal no mesmo ano, mas fez apenas uma partida profissional durante toda a temporada.

No ano seguinte, recebeu mais oportunidades e encerrou a temporada após participar de 30 partidas. Desde então, foram 69 jogos, três gols e a conquista do Campeonato Paulista de 2021. Neste domingo, deve começar jogando contra o Fortaleza, na Arena Castelão, em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão.

A delegação do São Paulo desembarcou no Ceará na noite deste sábado e foi recebida com muita festa pelos torcedores. A recepção calorosa, em meio a fotos e pedidos de autógrafos, foi vista tanto no aeroporto quanto na porta do hotel no qual o clube está hospedado.

