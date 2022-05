GPA: Éxito aprova oferta de recompra de até 320 mi de pesos colombianos em ações

Por Estadão - Estadão 8

O conselho de administração da Almacenes Éxito, com sede na Colômbia, na qual o Grupo Pão de Açúcar (GPA) detém 96,57% da participação acionária, aprovou, nesta sexta-feira (6), o regulamento que estabelece as condições do plano de recompra no valor de até 320 milhões pesos colombianos, a 21.000 pesos colombianos por ação. O plano ainda está sujeito à aprovação pela assembleia geral de Éxito a ser realizada no dia 24 de maio. A Éxito está avaliada em mais de R$ 11 bilhões.

O prazo de aceitação para a oferta de recompra é de dez dias úteis, contados a partir do dia seguinte da assembleia geral da Éxito, em 24 de maio. O processo operacional será executado pela Bolsa de Valores Colombiana por meio de um sistema eletrônico de captura de dados ao qual todo o mercado de capitais possui acesso, informou o GPA há pouco, por meio de fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Os acionistas poderão exercer a recompra de maneira ‘pro rata’ à sua participação no capital social de Éxito, sendo possível o exercício de pelo menos uma ação por acionista, como forma de garantir a igualdade de tratamento aos acionistas minoritários.

