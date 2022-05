Alba garante vitória do Barcelona sobre o Betis e vaga na Liga dos Campeões

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Um belo gol marcado pelo lateral-esquerdo Jordi Alba aos 48 minutos do segundo tempo garantiu ao Barcelona uma virada por 2 a 1 sobre o Real Betis, neste sábado, e a classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões. Como o título do Campeonato Espanhol já foi confirmado pelo Real Madrid com antecedência, a vaga na torneio continental era a prioridade da equipe barcelonista.

Continua depois da publicidade

O resultado conquistado no Benito Villamarín deixa o Barcelona com 69 pontos, ainda na vice-liderança, sem chances de deixar o G-4. A ameaça poderia vir justamente do Betis, que é o quinto colocado, mas estacionou nos 58 pontos e não tem mais fôlego para alcançar o algoz desta tarde, uma vez que faltam três rodadas para o fim da disputa da liga nacional.

De qualquer forma, o time de Sevilha ainda pode se classificar, pois a distância para o Atlético de Madrid, quarto colocado, é de três pontos. O time madrilenho, contudo, ainda vai a campo nesta rodada, em clássico contra o rival e campeão Real Madrid, dono de 81 pontos. O outro integrante do G-4 é o Sevilla, com 64 pontos.

Advertisement

A classificação do Barcelona foi confirmada com certa dose de sofrimento. Com o goleiro brasileiro Neto como titular, diante da ausência de última hora de Ter Stagen, o time comandado por Xavi viveu um primeiro tempo animado, mas sem gols. Na etapa final, o placar foi inaugurado por Ansu Fati, que marcou pela primeira vez após pouco menos de quatro meses fora de campo por causa de uma lesão. Esta foi apenas a segunda partida dele desde a recuperação.

Continua depois da publicidade

Pouco depois, o zagueiro Marc Bartra, revelado pelo Barça, superou Neto ao acertar um bom cabeceio, sem marcação, e empatou o jogo. Aos 48, Jordi Alba aproveitou cruzamento do incansável Daniel Alves e chutou bonito, com a bola no ar, para fazer um golaço, cravando a vitória.

Outros jogos movimentaram o Campeonato Espanhol neste sábado. Em duelo direto contra o rebaixamento, o Granada impressionou ao golear o Mallorca por 6 a 2 e conseguiu sair da degola. Agora, está em 17º lugar, com 34, e jogou o adversário para a zona de rebaixamento, em 18º, com 32. Enquanto isso, Athletic Bilbao e Valencia não saíram de um empate sem gols.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].