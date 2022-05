Liverpool empata com Tottenham e vira líder, mas dá boa oportunidade ao City

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O Liverpool ficou no empate por 1 a 1 neste sábado, no Anfiled, diante do Tottenham, e conseguiu alcançar a liderança provisória do Campeonato Inglês, mas o resultado não foi dos mais seguros para um time que briga pelo título contra o Manchester City. A equipe do técnico Jurgen Klopp chegou aos 83 pontos, mesma pontuação do City, que ainda entra em campo neste domingo no complemento da rodada de final de semana.

Continua depois da publicidade

A equipe do técnico Pep Guardiola recebe o Newscastle e, se empatar ou vencer, volta a figurar na primeira posição da liga nacional. No caso de vitória, abre uma vantagem de três pontos sobre o Liverpool. Antes da rodada começar, essa distância era de dois pontos.

Na partida, Son abriu o placar enquanto Luiz Díaz empatou para o Liverpool. Os dois gols foram marcados no segundo tempo. Disposto a conseguir o triunfo para ocupar o topo da tabela de forma provisória, o Liverpool mostrou a sua estratégia logo no início. Em jogada de Díaz, Mané perdeu a chance de abrir o marcador na primeira chance dos Reds.

Advertisement

O Tottenham explorou o avanço do seu rival para tentar alguma coisa num contra-ataque. O sueco Kulusevski bem que tentou atrapalhar o favoritismo do adversário, mas na tentativa que teve de finalizar, Alisson levou a melhor e fez a defesa.

Continua depois da publicidade

O ritmo da partida foi intenso, porém, a defesa do Tottenham conseguia suportar a pressão. Quando isso não aconteceu, a sorte ajudou. Em dos lances de escanteio, o grandalhão Van Dijink esteve perto de marcar. Na primeira cabeçada, ele mandou a bola para fora, e no segundo lance aéreo, o zagueiro carimbou o travessão de Hugo Lloris.

A pressão aumentou no final do primeiro tempo e o Liverpool perdeu seguidas chances de balançar a rede. Em arremate de Díaz, Lloris fez difícil intervenção. No contra-ataque, no entanto, o Tottenham também teve a chance clara de deixar o seu gol. Em finalização da direita de Hojbjerg, Alisson foi no lance, mas viu a bola explodir na própria trave.

Apesar do bom nível do primeiro tempo, o Liverpool teve de se contentar com o empate sem gols ao fim dos 45 minutos iniciais. Bastante marcado, Salah tentava as jogadas individuais para furar o bloqueio. O jogo aéreo seguiu sendo uma das principais armas do Liverpool e até Harry Keane fez as vezes de defensor para ajudar a sua defesa nas bolas aéreas.

Continua depois da publicidade

Mas os Spurs também tinham ambições de vitória, e numa bela jogada de seu capitão, o improvável aconteceu. Harry Keane dominou a bola e progrediu pelo meio. Na entrada da área inimiga, ele abriu para Sessegnon cruzar da linha de fundo. Son escorou livre na pequena área e fez 1 a 0 sod 12min do segundo tempo.

A partir daí, o que se viu em campo foi uma blitz do Liverpool, que alugou o campo adversário e passou tentar furar o bloqueio à frente da área. Ora em cruzamentos, ora em jogada aérea, a pressão só foi aumentando.

Muito marcado, Salah levou perigo em arrancada da direita para o meio. No momento do chute, a zaga rival conseguiu travar o atacante egípcio. O Liverpool seguiu em cima e contou com a sorte para chegar ao empate. Luiz Díaz cuhtou da entrada área, a bola desviou em Batancour e enganou o goleiro: 1 a 1 aos 29min.

A igualdade inflamou a torcida que aumentou a pressão no Anfield. À beira do gramado Jurgen Klopp ficava queria que o time forçasse as penetrações pelos lados do campo a fim de abrir a defesa do Tottenham.

Antonio Conte também trabalhou sua estratégia para não sucumbir ao bom momento do adversário. Sacou Kulusevski e Son para as entradas de Davinson Sánchez e Winks. O objetivo foi aumentar ainda mais o bloqueio à frente da sua área e tentar provocar a precipitação dos adversários nas jogadas de cruzamento.

Aos 45min, Salah recebeu com liberdade na meia-lua e chutou com estilo. Dessa vez, a bola desviou na zaga e foi para a linha de fundo. Nos acréscimos, Diaz ainda perdeu a chance de virada após dominar a bola dentro da área no escanteio. Ele desperdiçou a chance e o duelo terminou empatado em 1 a 1.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].