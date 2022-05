Coreia do Norte testou disparo de míssil a partir de submarino, diz Coreia do Sul

Por Estadão - Estadão 7

A Coreia do Norte testou neste sábado o disparo de míssil balístico, que provavelmente partiu de um submarino, disseram militares da Coreia do Sul. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse que o lançamento ocorreu de águas próximas à cidade portuária oriental de Sinpo, onde a Coreia do Norte tem um importante estaleiro para construção de submarinos. O míssil de curto alcance voou 600 quilômetros a uma altitude máxima de 60 quilômetros, mas as forças armadas sul-coreanas não deram detalhes sobre o submarino que estaria envolvido no lançamento.

Autoridades de inteligência sul-coreanas e norte-americanas estavam analisando o lançamento, disseram militares, que descreveram o ocorrido como uma violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU e um “grave ato ameaçador que prejudica a paz e estabilidade internacional”.

O ministro da Defesa japonês, Nobu Kishi, disse a repórteres que o míssil caiu fora da zona econômica exclusiva do Japão e que nenhum dano a aeronaves ou navios foi relatado.

O diretor de segurança nacional da Coreia do Sul, Suh Hoon, e outros altos funcionários

denunciaram o lançamento durante uma reunião de emergência e instaram a Coreia do Norte a retornar às negociações para resolver o impasse nuclear, disse o gabinete presidencial do governo de Seul.

Aparentemente, foi a primeira demonstração da Coreia do Norte de um sistema de mísseis balísticos disparado por submarino desde outubro do ano passado, quando o país disparou um novo míssil de curto alcance do Yongung 8.24 – seu único submarino conhecido capaz de lançar mísseis. Fonte: Associated Press.

