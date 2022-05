Exame confirma entorse no tornozelo e Fagner vira desfalque no Corinthians

Por Estadão - Estadão 6

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira que o lateral-direito Fagner sofreu uma entorse no tornozelo direito, de acordo com exames realizados nesta tarde. O experiente jogador é desfalque certo na partida contra o Red Bull Bragantino, no domingo, em Bragança Paulista, pela quinta rodada do Brasileirão.

Fagner se machucou na quarta-feira, logo no começo da partida contra o Deportivo Cali, na Colômbia. Após uma dividida, ele caiu no gramado com dores e acabou deixando o jogo antes mesmo de completar cinco minutos do primeiro tempo. Lucas Piton foi seu substituto e deve ser o titular da posição neste fim de semana.

O jogador de 32 anos, que já iniciou o trabalho com a fisioterapia, deve ficar afastado dos gramado por ao menos uma semana. Assim, será baixa também contra a Portuguesa-RJ, na quarta-feira, pelo jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil, na Neo Química Arena. E virou dúvida para a partida contra o Internacional no sábado que vem, dia 14, em Porto Alegre, pelo Brasileirão.

O Corinthians também atualizou nesta sexta o estado físico do meia Luan, que passou por um procedimento de aplicação de ácido hialurônico no quadril esquerdo na quinta-feira. Ele vinha reclamando de dores no local. Ele já começou o trabalho de reabilitação, sem prazo estimado para o seu retorno.

Sem os dois jogadores e aqueles que jogaram por mais de 45 minutos na quarta, o técnico Vitor Pereira comandou um treino tático nesta sexta, em campo reduzido, no CT Dr. Joaquim Grava.

Seis jogadores das categorias de base completaram o treinamento do dia: o zagueiro Murillo (2002), o lateral-direito Léo Mana (2004), os meio-campistas Biro (2004) e Matheus Araújo (2002), além dos atacantes Giovane (2003) e Felipe (2004).

O time alvinegro vai encerrar sua preparação para o jogo contra o Bragantino na tarde deste sábado.

